Use have got or has got что означает ?
Русский язык
Use have got or has got что означает ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Используй have got или has got и то, и другое означает иметь, только have got употребляется множественным числом и местоимениями ты(вы) и я (you,I), а has got с единственным числом, т.е. с местоимениями он, она, и она,он(неживое), т.е. He(он), She (она) и It (он,она неживое).
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