(С ЗАДАНИЯ НОМЕР 3 ПО 10 НАПИСАТЬ УРОВНЕНИЕ РЕАКЦИИ, МЕТОДОМ ПОДБОРА, ПОСТАВИТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ) 3. Что образуется при взаимодействии K(калий)+О(кислород)2? А) КО2; Б) К2О В) КО Г) К2О3 4. С какими веществами металлы НЕ всту...

Химия

(С ЗАДАНИЯ НОМЕР 3 ПО 10 НАПИСАТЬ УРОВНЕНИЕ РЕАКЦИИ, МЕТОДОМ ПОДБОРА, ПОСТАВИТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ) 3. Что образуется при взаимодействии K(калий)+О(кислород)2? А) КО2; Б) К2О В) КО Г) К2О3 4. С какими веществами металлы НЕ вступают в реакцию? А) вода Б) основания В) кислоты Г) простые вещества 5. Какие металлы реагируют с водой с образованием оксида металла? А) от Li до Zn Б) от Zn до Аu В) от Li до Н Г) от Zn до Н 6. Какой из металоов НЕ будет реагировать с водой? А) Cr Б) Cu В) Sn Г) К 7. Какие металлы будут реашировать с кислотами? А) от Zn до H Б) от Li до H В) все металлы Г) от Zn до Au 8. Какие вещества НЕ будут реагировать друг с другом? А) Na+HNO3 Б) K+H2SO4 В) Са+HCI Г) Li+H3PO4 9. Какие вещества НЕ будут реагировать друг с другом? А) Li+KCI Б) Ba+CaSO4 В) K+Ba(NO3)2 Г) Fe+ZnCL2 10. При взаимодействии алюминия с бромом атом алюминия: А) играет роль восстановителя Б) превращается в отрицательно заряженный ион В) принимает электроны Г) не изменяет степень окисления

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