Помогите пожалуйста. Не просто решите, а объясните как решать.☺

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Смотри, по правую сторону от прямой С нам даны 2 угла, которые в сумме дают 90 градусов, а весь угол по правую сторону от прямой С развернутый, т.е 180 градусов, получаем, что 90 градусов приходится на два известных нам угла, и еще 90 градусов остается, а 90 градусов-это прямой угол, т.е перпендикуляр