Срочно 8 класс биология

Биология
Срочно 8 класс биология
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 Реакция это ответ организма на раздрожитель. Коленный рефлекс возникает при непродолжительном растяжении четырёхглавой мышцы бедра, вызванном лёгким ударом по сухожилию этой мышцы под надколенником 1 рецептор ,афферентного звена, центрального звена,эфферентного звена,эффектора.
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