Срочно 8 класс биология

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2 Реакция это ответ организма на раздрожитель. Коленный рефлекс возникает при непродолжительном растяжении четырёхглавой мышцы бедра, вызванном лёгким ударом по сухожилию этой мышцы под надколенником 1 рецептор ,афферентного звена, центрального звена,эфферентного звена,эффектора.