Срочно 8 класс биология
Биология
Срочно 8 класс биология
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 Реакция это ответ организма на раздрожитель. Коленный рефлекс возникает при непродолжительном растяжении четырёхглавой мышцы бедра, вызванном лёгким ударом по сухожилию этой мышцы под надколенником 1 рецептор ,афферентного звена, центрального звена,эфферентного звена,эффектора.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Мотоциклист едет из города в село расстояние до которого 120 км . Сколько километро?? ему осталось проехать если он уже проехал a км ? Составьте вы...
Химия
(С ЗАДАНИЯ НОМЕР 3 ПО 10 НАПИСАТЬ УРОВНЕНИЕ РЕАКЦИИ, МЕТОДОМ ПОДБОРА, ПОСТАВИТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ) 3. Что образуется при взаимодействии K(калий)+О(кис...