Фонетичний розбір слов м'ята, воджу
Українська мова
Фонетичний розбір слов м'ята, воджу
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Опишите в дневнике безопасности наиболее опасные участки дороги по пути в школу Составьте правила безопасного поведения в этих местах
Русский язык
Первый столбик слова с одинаковым количеством звуков и букв, второй в котором зву??ов больше чем букв, в третьем в которых звуков меньше чем букв: ...
Биология
Физика
Скорость волка равна υ в= 65000 м/час, тигра υт = 22 м/с, а дельфина υд = 72 км/ч. Каково соо??ношение между этими скоростями? А) υт > υ в > ...
Русский язык