Первый столбик слова с одинаковым количеством звуков и букв, второй в котором зву??ов больше чем букв, в третьем в которых звуков меньше чем букв: якорь , каюта, сирень, вьюга, ягода, утро, ёлка, огоньки, маяк, улей, сельд, тюл...

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Первый столбик слова с одинаковым количеством звуков и букв, второй в котором зву??ов больше чем букв, в третьем в которых звуков меньше чем букв: якорь , каюта, сирень, вьюга, ягода, утро, ёлка, огоньки, маяк, улей, сельд, тюльпан.

Автор: Гость