Первый столбик слова с одинаковым количеством звуков и букв, второй в котором зву??ов больше чем букв, в третьем в которых звуков меньше чем букв: якорь , каюта, сирень, вьюга, ягода, утро, ёлка, огоньки, маяк, улей, сельд, тюл...

Русский язык
Первый столбик слова с одинаковым количеством звуков и букв, второй в котором зву??ов больше чем букв, в третьем в которых звуков меньше чем букв: якорь , каюта, сирень, вьюга, ягода, утро, ёлка, огоньки, маяк, улей, сельд, тюльпан.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. вьюга, утро, улей 2. каюта, ягода, ёлка, маяк 3. сирень, огоньки, сельд, тюлпан
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