цифра 15 на казахском языке
Қазақ тiлi
цифра 15 на казахском языке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пятнадцать--он бес .....................................
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