В чем различие нервной системы гидры и белой планарии
Биология
В чем различие нервной системы гидры и белой планарии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У гидры разбросано-узловая нервная система, особых огранов нервной системы ( разумеется, кроме ганглиев) нет. У планарии присутствует окологлоточное нервное кольцо и нервные столбы
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