Помогите составить 5 вопров по произведению "Необыкновенные приключения Карика и Вали" глава 2
Литература
Помогите составить 5 вопров по произведению "Необыкновенные приключения Карика и Вали" глава 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 что произошло с кариком и валей？2 Они испугались？3 родители искали их？пока только три
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