Напишите сравнительную характеристику целей и задач Российской Империи в 1Мировой войне и результативность их решения.
История
Напишите сравнительную характеристику целей и задач Российской Империи в 1Мировой войне и результативность их решения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цели России: Укрепление позиций России на Балканах-помощь "братьям-славянам".Борьба за контроль над Черноморскими проливами Босфора и Дордонелы. Противодействие агрессии Австро-Венгрии в отношении Сербии. Результат: Россия теряет Польшу, Финляндию, Прибалтику, Украину и часть Беларуссии. Россия уступила Турции Карс, Ардаган и Батум. Россия должна демобилизировать армию и флот.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Написать начальную форму глаголов:выстрелил,прицелился, приговаривал, захлопали, выгнал.Выделить и подчеркнуть общие для двух глагольных форм суффи...
Английский язык