Напишите сравнительную характеристику целей и задач Российской Империи в 1Мировой войне и результативность их решения.

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Цели России: Укрепление позиций России на Балканах-помощь "братьям-славянам".Борьба за контроль над Черноморскими проливами Босфора и Дордонелы. Противодействие агрессии Австро-Венгрии в отношении Сербии. Результат: Россия теряет Польшу, Финляндию, Прибалтику, Украину и часть Беларуссии. Россия уступила Турции Карс, Ардаган и Батум. Россия должна демобилизировать армию и флот.