Прочитай строки из стихотворения С.Михалкова "Песенка друзей". Спиши.Подчеркни бу??вы,которые обозначают два звука. Мы едем,едем,едем В далёкие края, Хорошие соседи, Счастливые друзья.
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Прочитай строки из стихотворения С.Михалкова "Песенка друзей". Спиши.Подчеркни бу??вы,которые обозначают два звука. Мы едем,едем,едем В далёкие края, Хорошие соседи, Счастливые друзья.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Едем, Едем, Едем, далекиЕ,краЯ,счастливыЕ,друзьЯ
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