Что такое инерция❤️❤️???

Физика
Что такое инерция❤️❤️???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это свойство тел оставаться в некоторых системах отсчёта в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения в отсутствии или при взаимной компенсации внешних  воздействий.
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