Что такое инерция❤️❤️???
Физика
Что такое инерция❤️❤️???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это свойство тел оставаться в некоторых системах отсчёта в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения в отсутствии или при взаимной компенсации внешних воздействий.
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