Какую существенную деталь во внешности изувеченным башкирцем отмечал автор?
Литература
Какую существенную деталь во внешности изувеченным башкирцем отмечал автор?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)в этой главе речь пойдет о народном бунте, его тяжёлых последствиях. 2)рассказ ведется от 1 лица- местоимение Я 3)этот эпизод показывает, во- первых, жестокость властей и царской армии, во- вторых, то, что народ не сдаётся, несмотря на зверства карателей. 4)отрезанные уши и язык ( не смогли допросить) 5)"лицо несчастного","зверок, пойманный детьми"- жалость к башкирцу 6)Василиса Егоровна рассказала эту новость, которую узнала от работника отца Герасима. Вот краткие ответы, более полно отвечать некогда.
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