Какую существенную деталь во внешности изувеченным башкирцем отмечал автор?

Гость: Гость:

1)в этой главе речь пойдет о народном бунте, его тяжёлых последствиях. 2)рассказ ведется от 1 лица- местоимение Я 3)этот эпизод показывает, во- первых, жестокость властей и царской армии, во- вторых, то, что народ не сдаётся, несмотря на зверства карателей. 4)отрезанные уши и язык ( не смогли допросить) 5)"лицо несчастного","зверок, пойманный детьми"- жалость к башкирцу 6)Василиса Егоровна рассказала эту новость, которую узнала от работника отца Герасима. Вот краткие ответы, более полно отвечать некогда.