От автобусной станции вышел автобус со скоростью 80 километров в час через час в противоположном направление с этой же станции вышел второй автобус скорость которого 60 километров час через какое время после своего выхода 2 Авт...

Математика
От автобусной станции вышел автобус со скоростью 80 километров в час через час в противоположном направление с этой же станции вышел второй автобус скорость которого 60 километров час через какое время после своего выхода 2 Автобус будет находиться на расстоянии 500 километров от 1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обозначим время движения за x часов, получается, что первый автобус за такое время проезжает со скорость 80 кмч 80*х километров, тогда как второй, начиная движение лишь через час, проезжает со скоростью 60 кмч (х - 1)*60 километров. Т.к. автобусы двигаются в противоположных направлениях, то расстояние между ними через х часов становится (х - 1)*60 + x*80 Нас же интересует когда оно становится равно 500, т.е. (х - 1)*60 + x*80 = 500 60*х - 60 + 80*х = 500 140*х = 560 х = 4 часа Ответ: данное условие будет выполнено через 4 часа.
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