Объем бутана который можно сжечь в кислороде объемом 65 л,равен ----л.
Химия
Объем бутана который можно сжечь в кислороде объемом 65 л,равен ----л.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2C4H10 + 13O2 = 8CO2 + 10H2O х л - 2 моль 65 л - 13 моль х = 65*2/13 = 10 л Ответ: 10 л (С4Н10)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
От автобусной станции вышел автобус со скоростью 80 километров в час через час в противоположном направление с этой же станции вышел второй автобус...
Биология
Русский язык
История