В лесной школе есть песочные часы на 8 мин и на 13 мин. Как с их помощью отсчитать 5 мин?
Математика
В лесной школе есть песочные часы на 8 мин и на 13 мин. Как с их помощью отсчитать 5 мин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ простой 13мин-8минут=5мин
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