Помогите с заданием под буквой (а)
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Помогите с заданием под буквой (а)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скажу только как определить именительный падеж!!! далее думаю сам(а) разберешься вообщем Исскусный мастер в им п. т.к именительный падеж определяем по вопросу что? кто? мастер, отвечает на вопрос кто, но не путай с Винительным падежом, удачи!! не получиться помогу))
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