Помогите с заданием под буквой (а)

Гость: Гость:

Скажу только как определить именительный падеж!!! далее думаю сам(а) разберешься вообщем Исскусный мастер в им п. т.к именительный падеж определяем по вопросу что? кто? мастер, отвечает на вопрос кто, но не путай с Винительным падежом, удачи!! не получиться помогу))