Отметь предложения в которых запятаы расставлены верно а) стоит на кургане у сам??й реки цветок, не сгибаемый ветром б) стразу за дачей начинается склон и, сквозь колеблемые ветром, вершины деревьев поблескивал на солнце Фин...

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Отметь предложения в которых запятаы расставлены верно а) стоит на кургане у сам??й реки цветок, не сгибаемый ветром б) стразу за дачей начинается склон и, сквозь колеблемые ветром, вершины деревьев поблескивал на солнце Финский залив в) на берегу реки, берущей свое начало в непроходимых пространсвах тайги, не увидит путешествиник пушистой раскидистой ивы и могучего дуба г) высятся в лесу деревья, обросшие седыми бородами-лишайниками

Автор: Гость