Как написать рассказ о зимнем дубе
Литература
Как написать рассказ о зимнем дубе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 подумай про что будет текст. 2 напиши начала например "это произошло ... или дело было зимой" 3 пиши самое главное сам рассказ (а если быть точнее середина)4 придумай красивый и интересный конеу
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