Что из нижеперечисленного является фундоментальным институтами общества: а) семья б) образование в) профсоюзы г) рынок д) государство е) производство

Обществознание

Что из нижеперечисленного является фундоментальным институтами общества: а) семья б) образование в) профсоюзы г) рынок д) государство е) производство

Автор: Гость