Что из нижеперечисленного является фундоментальным институтами общества: а) семья б) образование в) профсоюзы г) рынок д) государство е) производство

Обществознание
Что из нижеперечисленного является фундоментальным институтами общества: а) семья б) образование в) профсоюзы г) рынок д) государство е) производство
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Гость:
А и б точно возможно,что д,но я точно не уверена
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