Упражнение 129. нажмите на фото.

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Упражнение 129. нажмите на фото.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родительный 1) подарка, 2) радости, 3) снега, 4) перемены, 5) счастья, 6) веселья, 7) молнии, 8) турнира. творительный 1) подарком, 2) радостью, 3) снегом, 4) переменой, 5) счастьем, 6) весельем, 7) молнией, 8) турниром.  
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