Спишите, разделяя слова для переноса. Соседка,колонна,тонна,девочка,грибок,здание,ласточка,красота,вежливый,добрата,зарядка,ложка,переменка.
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Спишите, разделяя слова для переноса. Соседка,колонна,тонна,девочка,грибок,здание,ласточка,красота,вежливый,добрата,зарядка,ложка,переменка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Со-сед-ка , ко-лон-на , тон-на , де-воч-ка , гри бок, зда ние , лас точ ка , кра со та , веж ли вый , доб ро та , за ряд ка , лож-ка , пе ре мен ка.
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