Найди всю величину, если четыре девятых этой величины равны 62353

Математика
Найди всю величину, если четыре девятых этой величины равны 62353
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
62353÷4×9=140294.25 очень легко
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