Какими чувствами, мыслями, настроениями наполнен Этюд №12 Шопена? Как звучит речь ??омпозитора в этой пьесе, как передано его душевное состояние?
Музыка
Какими чувствами, мыслями, настроениями наполнен Этюд №12 Шопена? Как звучит речь ??омпозитора в этой пьесе, как передано его душевное состояние?
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Гость:
Пп вокруг во все все все все военный прости у мне картинка сбой!!!
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