СРОЧНО!!!!!!!!!!!30 Баллов 1)Расположите города мира в той последовательности, в которой их жители встречают Новый год. а) Париж; б) Сеул; в) Канберра. 2)Используя карту поясного времени России, определите, сколько времен...
География
СРОЧНО!!!!!!!!!!!30 Баллов 1)Расположите города мира в той последовательности, в которой их жители встречают Новый год. а) Париж; б) Сеул; в) Канберра. 2)Используя карту поясного времени России, определите, сколько времени будет в Чите и Салехарде, когда в Норильске 12 часов дня? 3)Расположите города России в той последовательности, в которой их жители встречают Новый год. а) Екатеринбург; б) Магадан; в) Красноярск. 4)Используя карту России, определите, в каком из перечисленных городов продолжительность дня 22 декабря наибольшая (наименьшая). а) Сургут; б) Норильск; в) Якутск; г) Воронеж.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Канберра, Сеул, Париж 2. В Салехарде 10.00 В Чите 14.00 3. Магадан, Красноярск, Екатеринбург 4. Наименьшая - Норильск, наибольшая - Воронеж.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Постройте сечение параллелепипеда ABCDA1B1C1D1 плоскостью, проходящей через точки O, P, T, если O, P, T - середины ребер AB, AD, CC1 соответственно.