СРОЧНО!!!!!!!!!!!30 Баллов 1)Расположите города мира в той последовательности, в которой их жители встречают Новый год. а) Париж; б) Сеул; в) Канберра. 2)Используя карту поясного времени России, определите, сколько времен...

География

СРОЧНО!!!!!!!!!!!30 Баллов 1)Расположите города мира в той последовательности, в которой их жители встречают Новый год. а) Париж; б) Сеул; в) Канберра. 2)Используя карту поясного времени России, определите, сколько времени будет в Чите и Салехарде, когда в Норильске 12 часов дня? 3)Расположите города России в той последовательности, в которой их жители встречают Новый год. а) Екатеринбург; б) Магадан; в) Красноярск. 4)Используя карту России, определите, в каком из перечисленных городов продолжительность дня 22 декабря наибольшая (наименьшая). а) Сургут; б) Норильск; в) Якутск; г) Воронеж.

Автор: Гость