Помогите найти итересные факты о круглых червях

Гость: Гость:

1) в сечении дает круг 2)покровы тела кутикла и один слой погружённых клеток образуют кожно-мускульный мешок 3)выдилительная система кожные железы 4)тело заполнено жидкостью=> (следовательно) гидро скелет 5)половая система раздельнополые у самок яичники, у самцов семяники 6)круглые черви-нематоды(нить) 7)отнимает у хозяина в организме питательные вещества 8)нарушением работу ЖКТ 9)имеет органы прикрипления 10)большая плодовитость