Осуществить цепочку превращений!!Помогите плиииз +100 к карме:)
Химия
Осуществить цепочку превращений!!Помогите плиииз +100 к карме:)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Al2O3+2NaOH+3H2O=2na[al(oh)4] Na[al(oh)4]+4hno3=al(no3)2+nano3+4h20 4al(no3)3=2al2o3+12no2+3o2(прокаливание, над стрелочкой температура) Al2o3+koh=kalo3+h2o
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