Почему ложки и вилки не делают из магния
Физика
Почему ложки и вилки не делают из магния
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он слишком мягкии метал
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