Плюсы и минусы военной реформы 1874 года

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Городская реформа (реформа городского самоуправления) 1870 года одна из реформ императора Александра II имевшая собой цель дать населению городов право ведать своё городское хозяйство. Подготовка реформы началась еще в 1862 году, но царь выпустил «Городовое положение 16 июня 1870» только спустя 8 лет.