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Найди закономерность чисел 3,6,4,8,6,12,10,...
Математика
Найди закономерность чисел 3,6,4,8,6,12,10,...
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Гость:
Закономерность чисел через 2.
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