Найди значение частных 18/2 6/2 10/2 4/2
Математика
Найди значение частных 18/2 6/2 10/2 4/2
Ответ(ы):
Гость:
18/2=96/2=310/2=54/2=2
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