Найди значение частных 18/2 6/2 10/2 4/2

Математика
Найди значение частных 18/2 6/2 10/2 4/2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
18/2=96/2=310/2=54/2=2

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В типографии две печатные машины. они печатают большие листы по 16 страниц на листе. первая машина за час печатает 7200 листов,вторая 5400 листов. ...
Ответить
Русский язык
Памагите пажалуста списать 8Глаголов
Ответить
Математика
За 8 мин самолёт,двигаясь с одинаковой скоростью,пролетел 96 км. какое расстояние о?? пролетит за 40 мин,если его скорость увеличится на 2км/мин?
Ответить
Английский язык
Find someone who was at these places last sunday
Ответить
Математика
Сравни в каждом равенстве числа,обозначенные буквами.Какое из них больше,а какое ??еньше?На сколько или во сколько раз?: b=a+7; c=d*7; x-y=9; t:k=9...
Ответить