Сравни в каждом равенстве числа,обозначенные буквами.Какое из них больше,а какое ??еньше?На сколько или во сколько раз?: b=a+7; c=d*7; x-y=9; t:k=9; m-n=5; p:s=5

Математика

Сравни в каждом равенстве числа,обозначенные буквами.Какое из них больше,а какое ??еньше?На сколько или во сколько раз?: b=a+7; c=d*7; x-y=9; t:k=9; m-n=5; p:s=5

Автор: Гость