Сравни в каждом равенстве числа,обозначенные буквами.Какое из них больше,а какое ??еньше?На сколько или во сколько раз?: b=a+7; c=d*7; x-y=9; t:k=9; m-n=5; p:s=5
Математика
Сравни в каждом равенстве числа,обозначенные буквами.Какое из них больше,а какое ??еньше?На сколько или во сколько раз?: b=a+7; c=d*7; x-y=9; t:k=9; m-n=5; p:s=5
Ответ(ы):
Гость:
1)b>a,на 7 2)c>d, в 7 раз 3)x>y, на 9 4)t>k, в 9 раз 5)m>n, на 5 6)p>s, в 5 раз
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