В гирлянде 7 красных фонариков. синих на 3 больше, чем красных. А зеленых в 3 раза больше, чем красных. Сколько синих фонартков? сколько зеленых? помогите пожалуйста скажите решение
Математика
В гирлянде 7 красных фонариков. синих на 3 больше, чем красных. А зеленых в 3 раза больше, чем красных. Сколько синих фонартков? сколько зеленых? помогите пожалуйста скажите решение
Ответ(ы):
Гость:
7+3 равно 10(фон.)синих 7*3 равно 21(фон,)зелёных
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