В гирлянде 7 красных фонариков. синих на 3 больше, чем красных. А зеленых в 3 раза больше, чем красных. Сколько синих фонартков? сколько зеленых? помогите пожалуйста скажите решение

Математика

В гирлянде 7 красных фонариков. синих на 3 больше, чем красных. А зеленых в 3 раза больше, чем красных. Сколько синих фонартков? сколько зеленых? помогите пожалуйста скажите решение

Автор: Гость