Помогите пожалуйста! За хорошую работу даю 30 баллов!))))) Иван Третий стал именоваться: 1) Государь всея Руси; 2) посадник; 3) великий князь Киевский. Спасибо!)))))))

Окружающий мир

Помогите пожалуйста! За хорошую работу даю 30 баллов!))))) Иван Третий стал именоваться: 1) Государь всея Руси; 2) посадник; 3) великий князь Киевский. Спасибо!)))))))

Автор: Гость