Помогите пожалуйста! За хорошую работу даю 30 баллов!))))) Иван Третий стал именоваться: 1) Государь всея Руси; 2) посадник; 3) великий князь Киевский. Спасибо!)))))))
Окружающий мир
Помогите пожалуйста! За хорошую работу даю 30 баллов!))))) Иван Третий стал именоваться: 1) Государь всея Руси; 2) посадник; 3) великий князь Киевский. Спасибо!)))))))
Ответ(ы):
Гость:
1.) Государь всея Руси
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