Соченение по карттне мона лиза
Литература
Соченение по карттне мона лиза
Ответ(ы):
Гость:
Мона Лиза это очень загадочная картина написанная Леонардо да Винчи. Уже несколько столетий многие гадают кто же изображен на этой картине, и какиа тайны она хранит. На картине нарисована красивая улыбающаяся женжина, по ее улыбке можно сказать, что она хранит какую то тайну. На заднем плане изображен скорее всего красивый сад, и если присмотреться,то можно увидеть,что на картине так же присутствуют колонны хоть их почти и не видно. Сейчас благодоря многим худ. фильмам мы можем сказать что женщина нарисованная на картине все таки когда то жила в нашем мире и позировала Л. да Винчи. Но мы еще много не знаем об этой картине.
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