Во что превращается атом элемента при отдаче электрона?

Химия
Во что превращается атом элемента при отдаче электрона?
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Ответ(ы):
Гость:
Атом превращается в катион Na⁰ - 1e → Na⁺¹
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