СРООЧНО!!!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!! Упростите выражение номер 262пж!!! пожалуйста!! добрые люди пожалуйста помогите!!
Алгебра
СРООЧНО!!!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!! Упростите выражение номер 262пж!!! пожалуйста!! добрые люди пожалуйста помогите!!
Ответ(ы):
Гость:
Вот под 4 цифрой я только скажу то что к общему знаменателю приводишь и все
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