5 причин того, что африка самый жаркий материк

География
5 причин того, что африка самый жаркий материк
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.Большая часть материка находится в тропических и экваториальных широтах. 2.Холодные течения 3.Светлая подстилающая поверхность отражает солнечные лучи и тем самым нагревает воздух.
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