В Северном Казахстане 600 озер в окрестностях Кокшетау в 2 раза меньши.Только в 108 из них водится рыба.Сколько озер в окрестностях Кокшетау в которых рыба не водится?

Математика

В Северном Казахстане 600 озер в окрестностях Кокшетау в 2 раза меньши.Только в 108 из них водится рыба.Сколько озер в окрестностях Кокшетау в которых рыба не водится?

Автор: Гость