В Северном Казахстане 600 озер в окрестностях Кокшетау в 2 раза меньши.Только в 108 из них водится рыба.Сколько озер в окрестностях Кокшетау в которых рыба не водится?
Математика
В Северном Казахстане 600 озер в окрестностях Кокшетау в 2 раза меньши.Только в 108 из них водится рыба.Сколько озер в окрестностях Кокшетау в которых рыба не водится?
Ответ(ы):
Гость:
1)600:2=300озёр в кокшетау 2)300-108=192 озера в которых рыба не водиться
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