Какие признаки рождественского или святочного рассказа присущи произведению А.И.Куприна???

Гость: Гость:

1)Потому что оно правдивое и было на самом деле 2) Писатель так описывает потому что когда герой шёл мимо витрин он смотрел на них, но ему товар лежавший на витрине был не по-карману. Например записать детей в хорошую школу или гимназию, где за обучение платят деньги.