Какие признаки рождественского или святочного рассказа присущи произведению А.И.Куприна???

Литература
Какие признаки рождественского или святочного рассказа присущи произведению А.И.Куприна???
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)Потому что оно правдивое и было на самом деле 2) Писатель так описывает потому что когда герой шёл мимо витрин он смотрел на них, но ему товар лежавший на витрине был не по-карману. Например записать детей в хорошую школу или гимназию, где за обучение платят деньги.
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