Напишите Мне пожалуйста докалад по теме добро и зло на урок ОРКСЭ нормальным язык??м тоесть от своего мнения а не скопированного в интернете

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Добро и зло. Добро было создано богом , оно было всегда, но после того как Адам и Ева совершили грех : их искусил демон заставив съесть запретный плод, это была его единственная заповедь , Бог изгнал из рая их и так появилось первое зло. Православные Крестьяне верят, то что те кто были злыми - попадают в ад, а добрыми - в рай.Когда будет конец света (Апокалипсис) то начнётся суд над людьми - всех добрых людей отправят в рай, а остальных в адские муки.