Математика Между какими последовательными натуральными числами заключено число 13 14 26 4 х 32 5 35 17 17 1554 24

Гость: Гость:

a)13/4=3,25 - числа 3 и 4b) 26/4=6,5 - числа 6 и 7v) 32/5=6,4 - числа 6 и 7g) 35/17= 2 (ост. 1 ) - числа 2 и 3d)17/15 =1 (ост. 2) - числа 1 и 2e)54/24= 2,25 - числа 2 и 3