Как пропатчить KDE под FreeBSD? На информатике спросили. Кто не знает сказали - 2. Даю 50 б??ллов! Надо срочно!
Информатика
Как пропатчить KDE под FreeBSD? На информатике спросили. Кто не знает сказали - 2. Даю 50 б??ллов! Надо срочно!
Ответ(ы):
Гость:
"Пропатчить KDE под FreeBSD" - популярная цитата ни больше.
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