Как пропатчить KDE под FreeBSD? На информатике спросили. Кто не знает сказали - 2. Даю 50 б??ллов! Надо срочно!

Информатика
Как пропатчить KDE под FreeBSD? На информатике спросили. Кто не знает сказали - 2. Даю 50 б??ллов! Надо срочно!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
"Пропатчить KDE под FreeBSD" - популярная цитата ни больше.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Помогите пожалуйста! За хорошую работу даю 30 баллов!))))) Иван Третий стал именоваться: 1) Государь всея Руси; 2) посадник; 3) великий кня...
Ответить
Литература
Соченение по карттне мона лиза
Ответить
Литература
Какие признаки рождественского или святочного рассказа присущи произведению А.И.Куприна???
Ответить
Другие предметы
Напишите Мне пожалуйста докалад по теме добро и зло на урок ОРКСЭ нормальным язык??м тоесть от своего мнения а не скопированного в интернете
Ответить
Химия
Во что превращается атом элемента при отдаче электрона?
Ответить