Как пропатчить KDE под FreeBSD? На информатике спросили. Кто не знает сказали - 2. Даю 50 б??ллов! Надо срочно!

Информатика

Как пропатчить KDE под FreeBSD? На информатике спросили. Кто не знает сказали - 2. Даю 50 б??ллов! Надо срочно!

Автор: Гость