два автобуса отъехали от станции в противоположных направлениях. Один двигался с?? скоростью 40 км/ч , а другой со скоростью 50 км/ч . Какое расстояние будет между автобусами через 2 часа.

Математика

два автобуса отъехали от станции в противоположных направлениях. Один двигался с?? скоростью 40 км/ч , а другой со скоростью 50 км/ч . Какое расстояние будет между автобусами через 2 часа.

Автор: Гость