два автобуса отъехали от станции в противоположных направлениях. Один двигался с?? скоростью 40 км/ч , а другой со скоростью 50 км/ч . Какое расстояние будет между автобусами через 2 часа.
Математика
два автобуса отъехали от станции в противоположных направлениях. Один двигался с?? скоростью 40 км/ч , а другой со скоростью 50 км/ч . Какое расстояние будет между автобусами через 2 часа.
Ответ(ы):
Гость:
1)40+50=90 км/ч скорость двух автобусов 2)90*2=180 км расстояние между автобусами через 2 часа
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