Помогите пожалуйста, очень нужно.На картинке все показано.Там надо просто ответить на эти два вопроса.
Физика
Помогите пожалуйста, очень нужно.На картинке все показано.Там надо просто ответить на эти два вопроса.
Ответ(ы):
Гость:
1.Нет ведь не дает воздух 2.польется вода
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