Помогите пожалуйста, очень нужно.На картинке все показано.Там надо просто ответить на эти два вопроса.

Физика
Помогите пожалуйста, очень нужно.На картинке все показано.Там надо просто ответить на эти два вопроса.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.Нет ведь не дает воздух 2.польется вода 
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