Найди значение разностей сделав подробную запись.
Математика
Найди значение разностей сделав подробную запись.
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Гость:
И где премеры ааа сначало давай пример решу пошлю
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