Найди значение y, соответствующее значению x=0 для линейного уравнения 10x+5y−25=0.

Алгебра
Найди значение y, соответствующее значению x=0 для линейного уравнения 10x+5y−25=0.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10х+5у-25=0 10•0+5у-25=0 0+5у-25=0 5у-25=0 5у=0+25 5у=25 у=25:5 у=5. Ответ: 5.
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