Найди значения сумм и разностей. 8+8 16-8 9+8 17-8 8+9 17-9 Запиши использованные равенства из таблицы сложения.

Математика
Найди значения сумм и разностей. 8+8 16-8 9+8 17-8 8+9 17-9 Запиши использованные равенства из таблицы сложения.
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Гость:
1)16 2)8 3)17 4)9 5)17 6)8
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