Найди значения выражений:545+356-(49+678)
Математика
Найди значения выражений:545+356-(49+678)
Ответ(ы):
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545+356-(49+678)=174
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