Найди значения выражений:545+356-(49+678)

Математика
Найди значения выражений:545+356-(49+678)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
545+356-(49+678)=174
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпиши сначала словосочетания с собирательными числительными а затем с несобира??ельными. Три поросёнка , семеро козлят , тридцать три богатыря ...
Ответить
Русский язык
Сочинение на тему - " Мои лучшие каникулы"
Ответить
Математика
Петя съел у 2 раза меньше за Николая и на 2 больше за Валентину . Всего они съели 14 орехов . Сколько орехов съел каждый
Ответить
Русский язык
Краткое,описание розы
Ответить
Математика
Скажите пожалуйста сколько будет 3.5 в квадрате и как это узнавать
Ответить