Выпиши сначала словосочетания с собирательными числительными а затем с несобира??ельными. Три поросёнка , семеро козлят , тридцать три богатыря , двенадцатая голова , пятеро из одного стручка , семь гномов , третий лишний , д...

Русский язык

Выпиши сначала словосочетания с собирательными числительными а затем с несобира??ельными. Три поросёнка , семеро козлят , тридцать три богатыря , двенадцатая голова , пятеро из одного стручка , семь гномов , третий лишний , два брата , девять братьев - разбойников , шестеро беззубых .

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