Выпиши сначала словосочетания с собирательными числительными а затем с несобира??ельными. Три поросёнка , семеро козлят , тридцать три богатыря , двенадцатая голова , пятеро из одного стручка , семь гномов , третий лишний , д...

Русский язык
Выпиши сначала словосочетания с собирательными числительными а затем с несобира??ельными. Три поросёнка , семеро козлят , тридцать три богатыря , двенадцатая голова , пятеро из одного стручка , семь гномов , третий лишний , два брата , девять братьев - разбойников , шестеро беззубых .
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Собирательными числительными семеро козлят,пятеро из одного стручка,шестеро беззубых. Остальные Три поросёнка ,  ,тридцать три богатыря , двенадцатая голова ,  семь гномов , третий лишний , два брата , девять братьев - разбойников ,.
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